رئيس وزراء العراق يوجه باعتماد "التركمانية" لغة رسمية ضمن كركوك

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، باعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان: "استناداً إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان عام 2014، ووفقاً للمادة 9 من القانون، التي تنصّ على أنّ اللغتين التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية، وجّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء العراقية قد بعثت برسالة إلى محافظة كركوك لاستخدام اللغة العربية والكردية فقط في المراسلات الرسمية في كركوك، ما أثار استياءً من التركمان القاطنين بكثافة في كركوك.

وطالب المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية رئيس الوزراء بإلغاء القرار.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعت تركيا، السلطات العراقية إلى إعادة النظر بـ"شكل سريع" في قرارها تقييد الاستخدام الرسمي للغة التركمانية في مدينة كركوك.