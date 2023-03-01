منظمة الصحة العالمية تدعو لدعم متضرري الزلزال شمالي سوريا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك عقب زيارته محافظة إدلب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، عقب زيارة أجراها رفقة نائب منسق المساعدات الإنسانية الإقليمي بالأمم المتحدة ديفيد كاردن إلى مستشفيات ومراكز إيواء في إدلب شمال غربي سوريا.

وأكد أن السكان القاطنين شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدات المجتمع الدولي.

وشدد أن الظروف الصعبة التي يعيشها الناس بسبب الحرب تضاعفت عقب الزلزال، داعياً المجتمع الدولي والحكومات إلى بذل "أقصى الجهود لمساعدة أولئك الذين يعانون من الفقر والحرمان".

يشار إلى أن الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 آلاف و688 شخصاً في سوريا أكثر من نصفهم في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.