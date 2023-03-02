استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، "استشهاد" فتى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "محمد نضال سليم (15 عاماً) استشهد برصاص جيش الاحتلال الحي، وأصيب طفل آخر بجروح حرجة في الصدر في بلدة عزون شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية".

بدوره، أفاد المتحدث باسم حركة "فتح" في قلقيلية مراد اشتيوي، بأن "مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة عزون".

وذكر اشتيوي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى وقوع إصابات بجراح مختلفة، بينهم الطفل الشهيد محمد سليم".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق فوري بشأن الأمر.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 68 فلسطينيا و14 إسرائيلياً في عمليات متفرقة.