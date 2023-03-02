ضبط صواريخ مضادة للدبابات وزعانف صواريخ باليستية إيرانية متجهة إلى اليمن

أعلنت البحرية البريطانية أنها ضبطت صواريخ إيرانية في مياه الخليج وأن وجهتها كانت اليمن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان الخميس، إن البحرية البريطانية ضبطت صواريخ مضادة للدبابات وزعانف صواريخ باليستية في عملية على قارب صغير في خليج عُمان كان متجها على الأرجح من إيران إلى اليمن، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأوضحت الوزارة أن العملية تمت في 23 فبراير/ شباط الماضي بعد أن رصدت طائرة أمريكية زورقا صغيرا قادما من إيران.

وأشارت أن مروحية تابعة للبحرية الملكية البريطانية طاردت القارب ومنعته مع العودة إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وذكر البيان أن القوات البريطانية عثرت في القارب على صواريخ روسية مضادة للدبابات من طراز "كورنيت"، المعروفة في إيران باسم "دهلاوية".

من جانبه، أكد الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في بيان، ضبط شحنة القارب، مشيرا أن الأسلحة تحوي أيضا زعانف صغيرة من المرجح أن تكون دوارات نفاثة لصواريخ باليستية متوسطة المدى، وفق الوكالة.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية على الحادثة.

وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن دعمها لهم سياسي فقط.

ويشكل تسليم الأسلحة إلى الحوثيين انتهاكا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الحوثيين منذ عام 2015.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، وتصاعدت حدة النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.