مع استمرار حصار حوارة.. قوات الاحتلال تقتل فتى فلسطيني

قتل فتى فلسطيني وأصيب آخر خلال موجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن الفتى محمد نضال سليم البالغ من العمر 15 عاما استشهد برصاص جيش الاحتلال الحي بمنطقة الظهر، وأصيب طفل آخر بجروح حرجة في الصدر في بلدة عزون شرقي قلقيلية شمال الضفة.

جاء ذلك خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي المرخل الشرقي للبلدة، إذ اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي على شباب البلدة.

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق فوري بشأن الأمر.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 68 فلسطينيا و14 إسرائيليا في عمليات متفرقة.

على صعيد آخر، ورغم فتح قوات الاحتلال طريق بلدة حوارة الواقعة جنوبي نابلس بشكل جزئي، إلا أنها تواصل إغلاق البلدة، كما أبقت على إغلاق جميع المحال التجارية.

وفي السياق أعلنت بلدية حوارة أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بسماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح أبواب المحال التجارية في البلدة ابتداء من مساء الجمعة.

ويوم الأحد الماضي تعرضت حوارة لهجوم من مستوطنين إسرائيليين، بعد ساعات من مقتل اثنين منها يعملان في جيش الاحتلال أثناء مرورهما بسيارتهما عبر البلدة في شمال الضفة الغربية.

وأضرم عشرات من المستوطنين النار في منازل وسيارات الفلسطينيين ورشقوا البلدة بالحجارة طوال الليل.