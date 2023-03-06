بن غفير يستفز الشارع الفلسطيني ويأمر بمواصلة هدم منازل المقدسيين في شهر رمضان

أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لقوات الشرطة بمواصلة هدم منازل فلسطينيين في القدس خلال شهر رمضان الذي يبدأ نهاية مارس/ آذار الجاري.

وعادة ما تمتنع السلطات الإسرائيلية عن تنفيذ عمليات هدم في القدس الشرقية في رمضان نظرا لحساسيته الدينية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الإثنين: "طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الشرطة مواصلة عمليات هدم المنازل المقامة بدون تراخيص في القدس الشرقية خلال شهر رمضان".

ونقلت عنه قوله: "ليس سرا أن هناك تفاهما بين قواتنا الأمنية مفاده أنه في شهر رمضان لا ينبغي للمرء أن يتنفس ولا ينبغي تطبيق القانون".

واستدرك: "لكن مفهوم الصمت هو الوحل. دعنا نتوقف عن هذا الموقف، لا ينبغي للمرء أن يخضع للمخالفين للقانون بسبب حلول هذا الشهر، تماما مثلما لا نتهاون في تطبيق القانون خلال أعياد اليهود".

وأضاف بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أنه "يجب ألا نغير حياتنا بسبب رمضان".

وذكرت الهيئة أن "الشرطة الإسرائيلية أخذت تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، رغم التكلفة المحتملة والتحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية".

وكان بن غفير أعلن في فبراير/ شباط الماضي، عزمه إطلاق عمليات هدم واسعة للمنازل في القدس الشرقية بزعم "البناء غير المرخص".

وإثر ذلك حذرت أوساط أمنية إسرائيلية من تأثير سياسات بن غفير على مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" أعلن في تقرير، أن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ مطلع 2023 حتى نهاية فبراير، 67 منزلا في القدس الشرقية بدعوى "البناء غير المرخص".

بالمقابل هدمت السلطات طوال عام 2022، 143 منزلا وفي عام 2021 الذي سبقه 181 منزلا، بحسب التقرير نفسه.

وتقدر أوساط فلسطينية في القدس وجود نحو 20 ألف منزل مهددة بالهدم في القدس الشرقية بداعي "البناء غير المرخص".