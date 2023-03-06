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مقتل رجلي شرطة أثناء عملية فرار من سجن في موريتانيا

ديلي صباح ووكالات
نواكشوط
نشر في 06.03.2023 13:51
آخر تحديث في 06.03.2023 14:12
عناصر أمن بمحيط سجن نواكشوط المركزي في موريتانيا فيسبوك- صحراء ميديا عناصر أمن بمحيط سجن نواكشوط المركزي في موريتانيا (فيسبوك- صحراء ميديا)

أعلنت السلطات الموريتانية، مقتل شرطيين اثنين وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في عملية فرار نفذها نزلاء بأحد سجون العاصمة نواكشوط، مساء أمس الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية، في بيان: "تمكن أربعة إرهابيين، مساء الأحد، من الفرار من السجن المركزي بنواكشوط بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة".

وأضاف البيان: "أدى هروب هؤلاء السجناء إلى تبادل لإطلاق النار استشهد خلاله اثنان من أفراد الحرس الوطني فيما أصيب اثنان بجروح خفيفة".

و"أحكم الحرس الوطني سيطرته على السجن وبدأت على الفور إجراءات تعقب الفارين بغية القبض عليهم في أقرب الآجال"، بحسب البيان.

وانتشرت قوات من الجيش والشرطة بمحيط السجن، بينما أغلقت طرقا رئيسية بالعاصمة وعززت القوات الأمنية وجودها في محيط المباني الحكومية الرئيسية، وفق وكالة الأناضول.

وخلال السنوات الماضية، أصدر القضاء الموريتاني أحكاماً بالإعدام بحق عشرات "السجناء السلفيين" بعد أن وجهت إليهم تهما تتعلق بحمل السلاح ضد الدولة والانتماء لجماعات إرهابية وتهديد أمن واستقرار البلاد.

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