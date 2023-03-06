نداء أممي عاجل لإغاثة متضرري الزلزال الفلسطينيين بسوريا

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الإثنين، نداء لتأمين 16.2 مليون دولار لمتضرري زلزال سوريا من اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوكالة الأممية، وأطلقت الوكالة "نداءً عاجلا محدثًا بمبلغ 16.2 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي المبكر للاجئي فلسطين الذين تضرروا جراء هذه الكارثة الطبيعية (الزلزال) في سوريا ولبنان".

وأضافت: "هذا النداء العاجل المحدّث سيمكن الأونروا من دعم لاجئي فلسطين المتضرّرين بالمواد النقدية وغير الغذائية حتى أغسطس/آب 2023".

وبحسب الوكالة، "يسعى النداء أيضًا إلى الحصول على تمويل لإعادة تأهيل مباني الأونروا ومنازل لاجئي فلسطين التي دمّرت أو تضررت جراء الزلازل".

ونقلت الوكالة في بيانها عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قوله: "هناك حوالي 700 شخص ينامون في مدرسة تابعة للأونروا في اللاذقية في سوريا".

وأضاف: "نعتمد على شركائنا لمساعدتنا في مساعدة لاجئي فلسطين في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة".

ولفتت الوكالة إلى أنها "قدّمت خدمات الإغاثة الطارئة، التي تشمل الرعاية الصحية والنفسية الاجتماعية والعقلية والمعونات الغذائية والنقدية والمواد غير الغذائية وإعانات الإيجار والإسكان للاجئي فلسطين في حلب واللاذقية".

"تسبّب الزلزال أيضًا بإلحاق أضرار بالمساكن والبنية التحتية الضعيفة أصلاً في مخيمات لاجئي فلسطين، بما في ذلك المرافق الطبية والتعليمية وأبراج المياه" وفق المصدر نفسه.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف عشرات الآلاف من الضحايا إضافةً إلى دمار هائل في البلدين.

وأُسّست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، بهدف مساعدة وحماية اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.