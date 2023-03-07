إصابة 4 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على بلدة حوارة

أصيب 4 فلسطنيين، بينهم طفلة، في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون، مساء الاثنين، على منازل فلسطينيين في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة حوارة، ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة.

وأشار الشهود، إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والمستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق المصدر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن 4 فلسطينيين أصيبوا في هجوم المستوطنين، 3 منهم رشقا بالحجارة والرابع باختناق نتيجة استنشاق قنابل غاز أطلقها الجيش في حوارة.

من جانبها، قالت منظمة "يش دين" (هناك قانون) الحقوقية الإسرائيلية: "بينما كان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير في قاعدة حرس الحدود في الضفة الغربية، هاجم المستوطنون مرة أخرى حوارة".

وأضافت المنظمة "نُقل أربعة جرحى فلسطينيين إلى المستشفى بعد أن رشقهم المستوطنون بالحجارة من بينهم طفلة. ولم يمنع الجنود المتواجدون في المكان وقوع العنف".

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بحجر في الرأس، وخمسة بحالات اختناق، خلال مواجهات في حوارة.

في السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن عدداً من المستوطنين وصلوا إلى الطريق الرئيسي على مشارف حوارة وبدؤوا في أداء طقوس معينة احتفالاً بعيد المساخر (بوريم) اليهودي الذي بدأ الاثنين.

وأضافت أن عدداً من الجنود المتواجدين بالمكان انضموا إلى المستوطنين وأخذوا يرقصون معهم، قبل اندلاع المواجهات مع الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيفتح تحقيقاً في سلوك جنوده".

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، شهدت حوارة هجمات غير مسبوقة شنها مستوطنون، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.