جنين.. مقتل 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

قُتل 6 فلسطينيين، وأصيب 11 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب: "6 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين".

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان سابق الثلاثاء، "استشهاد محمد وائل غزاوي ( 26 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في جنين".

كما قالت إن "7 إصابات بينها إصابة خطيرة في البطن وصلت مستشفى جنين الحكومي، و3 بحالة متوسطة في الفخذ والكتف والخاصرة وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين".

من جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي)، إن الجيش الإسرائيلي "يحاصر منزلا داخل مخيم جنين".

وأضاف أن "وحدات خاصة متخفية بسيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل".

وذكر أن "آليات عسكرية ترافقها جرافة تبعت السيارة المدنية وهي تحاصر المخيم".

وقال شهود عيان، إن سحبا من الدخان تتصاعد من المنزل المحاصر، بعد قصفه من قوات الجيش الإسرائيلي بقذيفة صاروخية.

ونشر إعلام محلي وناشطون صورا ومقاطع فيديو لآليات عسكرية إسرائيلية تتجه إلى المخيم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "قواتنا تعمل في جنين"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبالتزامن مع ذلك اقتحمت قوة إسرائيلية أخرى أحياء شرقي مدينة نابلس، وحاصرت منزلا واعتقلت 4 شبان فلسطينيين، بحسب شهود عيان تحدثوا للأناضول.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان والقوات الإسرائيلية خلال اقتحام حي عسكر شرقي نابلس.