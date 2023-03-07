في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة مسبقاً خلال جولة شرق أوسطية بدأها بالأردن تشمل إسرائيل ومصر.

وقال أوستن في تغريدة على تويتر أرفقها بمقطع مصور للحظة نزوله من الطائرة: "وصلت بغداد. أنا هنا للتأكيد مجدداً على الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، بينما نمضي قدما نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".

ووفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين، فإن الزيارة "تهدف لإظهار أن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على وجودها العسكري في العراق".

وكان وزير الدفاع أوستن، وصل مساء الأحد الأردن، في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل ومصر، وفق إعلام أمريكي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الزيارة جاءت "لإظهار الدعم لحلفاء واشنطن الإقليميين الرئيسيين ضد التهديد المتنامي لإيران".

موقع "مونيتور" الأمريكي، ذكر قبل أيام أنه من المقرر أن يصل أوستن الأردن الأحد، ثم يتوجه إلى مصر ويختتم جولته في إسرائيل الخميس.

وأوضح أن جولة أوستن تهدف إلى "إزالة شكوك قادة الشرق الأوسط في التزام إدارة بايدن بالاحتياجات الأمنية للمنطقة بعد التدقيق المتزايد في مبيعات الأسلحة وتراجع التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان والخليج العربي".