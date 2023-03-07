قطر.. تعيين رئيس جديد للوزراء وإعادة تشكيل الحكومة

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، قراراً يقضي بتعيين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيساً جديداً للوزراء خلفاً للشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

وذكر الديوان الأميري في بيان، بحسب وكالة الأناضول، أن "الأمير تميم أصدر القرار رقم 1 لسنة 2023 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني".

وأضاف الديوان الأميري: "كما أصدر القرار رقم 2 لسنة 2023 بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً جديداً لمجلس الوزراء" بعد أن كان وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن رئيس مجلس الوزراء الجديد أدى اليمين القانونية أمام الأمير تميم.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عُيّن وزيراً للخارجية بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2016، وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وفي بيان لاحق، قال الديوان إن الأمير تميم أصدر "القرار رقم 3 لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء"، ونص على أن يكون على النحو التالي:

1- الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية.

2- الدكتور خالد بن محمد العطية، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدولة لشؤون الدفاع.

3- الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزيراً للداخلية.

4- السيد علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية.

5- السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات.

6- السيد صلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب.

7- الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزيراً للصحة العامة.

8- الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية.

9- السيد سعد بن شريدة الكعبي، وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء.

10- السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

11- الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة.

12- السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي.

13- الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة.

14- السيد مسعود بن محمد العامري، وزيراً للعدل.

15- الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغير المناخي.

16- الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل.

17- السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

18- السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة.

19- السيد محمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.