السعودية: هناك حوار لعودة سوريا للحضن العربي

كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن وجود حوار لعودة سوريا للحضن العربي، مشيراً إلى انفتاح المملكة على المحادثات مع إيران.

وذكر ابن فرحان في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، مساء الثلاثاء، أنه "يوجد إجماع على أن الوضع في سوريا ليس مقبولاً".

وقال إنه "يوجد حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي، لكن من المبكر الحديث عن ذلك".

وتأتي هذه التصريحات وسط توالي المساعدات الإنسانية من المملكة ودول عربية للمتضررين في شمال سوريا من الزلزال، ومباحثات بين النظام السوري وعدة دول عربية، ليس بينها الرياض، دون تغيير الجامعة العربية موقفها من تجميد عضوية دمشق منذ 2011 بسبب قمع احتجاجات شعبية عارمة.

الحوار مع إيران

وبشأن إيران، قال وزير الخارجية السعودي: "منفتحون على الحوار مع إيران"، وشدد على أن "الاتفاق النووي مع إيران ليس مثالياً، ويجب أن يعالج مخاوف دول الجوار".

ومنذ أبريل/ نيسان 2021 انخرطت الرياض وطهران في مفاوضات بوساطة بغداد، لإعادة العلاقات الدبلوماسية لم تسفر بعد عن التطبيع، وسط خلافات تشمل الملفين النووي واليمني.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور في العاصمة النمساوية فيينا، حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.

وحول علاقات الرياض مع واشنطن وبكين، قال ابن فرحان: "علاقة المملكة بالبيت الأبيض جيدة جداً، والصين من أكبر حلفائنا التجاريين، كما هي مع باقي العالم".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استضافت الرياض قمة صينية خليجية عربية بحضور الرئيس شي جين بينغ، جاءت بعد نحو 3 أشهر من أخرى أمريكية عربية شارك فيها الرئيس جو بايدن، قبل أن يتلوها تباينات وانتقادات بين واشنطن والرياض بشأن إنتاج النفط وأسعاره.

القضية الفلسطينية

ومتطرقاً لتطورات فلسطين، قال الوزير السعودي: "موقفنا واضح من القضية الفلسطينية وهو استقرار وأمن الفلسطينيين".

وحذر وزير الخارجية السعودي من "احتمال مواجهة عنف أكبر إذا لم يتم حل القضية الفلسطينية"، دون توضيح أكثر.

ومنذ مطلع العام 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 74 فلسطينيا و14 إسرائيليا في عمليات متفرقة.