"القسام" تتبنى فلسطينيين قتلهما الجيش الإسرائيلي في جنين

قالت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، مساء الثلاثاء، إن الفلسطينيين عبد الفتاح خروشه، ومعتصم صباغ، اللذين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، عضوان في صفوفها.

وقالت الكتائب في بيان: " ننعي المجاهدين القساميين عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة البطولية ومعتصم صباغ، وإخوانهم أبطال التصدي لعدوان الاحتلال على جنين".

وأضافت أن "عملية حوارة جاءت ردا ودفاعا عن شعبنا في وجه جرائم المغتصبين المجرمين".

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، شهدت حوارة هجمات غير مسبوقة شنها مستوطنون، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.

وتابعت الكتائب: "ندعو كل مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل تحقيقاً لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا".

و في وقت سابق الثلاثاء، قُتل 6 فلسطينيين، من بينهم خروشة وصباغ، وأصيب 26 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.