المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يدفع للتوصل إلى حل سياسي

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إن محنة السوريين لن تنتهي ما لم يوجد حل سياسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، أكد فيه أنه يقول منذ زمن طويل إن الوضع في سوريا غير دائم وحالها الراهن غير مقبول.

وأشار أن السوريين اهتزوا على كارثة طبيعية مرعبة أعقبت حربا وصراعا مستمر منذ 12 عاما، مبينا أن الاهتمام الإقليمي والدولي بسوريا زاد بعد الزلازل الشهر الماضي.

وأضاف: "نواصل جهودنا لضمان عدم ظهور عقبات، وهذا يعني أننا بحاجة إلى الهدوء على الأرض، وهذا ما سأؤكده خلال اجتماع قوة مهام وقف إطلاق النار في سوريا المزمع عقده غدًا في جنيف".

وشدد على أن مهمته تتمثل في "التركيز على ما بعد هذه الحالة الطارئة ومستقبل سوريا المجزأة".

وأردف: "محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي، والأسبوع المقبل يدخل الصراع عامه الـ 13، وليس هناك حل عسكري بل حاجة ماسة إلى حل سياسي".