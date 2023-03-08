وفاة 14 شخصاً غرقاً غربي اليمن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر الأربعاء، وفاة 14 شخصاً، جميعهم نساء وأطفال، جراء غرق قارب في محافظة الحُديدة غربي اليمن، فيما نجا 11 شخصاً.

وأفادت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة المسيطرة على معظم المحافظة بأنه "توفيت 11 امرأة و3 أطفال، في حادثة غرق قارب كان على متنه 25 شخصاً في المياه البحرية الفاصلة بين منطقة الخوبة الساحلية وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة".

وأضافت القناة أن "11 شخصًا نجَوا من الحادثة، بينهم 6 أشخاص تم إسعافهم ويتلقّون العلاج في هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة الحُديدة".

ولم تذكر "جماعة الحوثي" تفاصيل أكثر حول سبب غرق المركب، وفق إعلان القناة.

والثلاثاء، أعلن موقع "26 سبتمبر" التابع للحوثيين، وفاة 7 أشخاص وفقدان 16 بغرق قارب في جزيرة كمران.

وأضاف أن "الأشخاص على متن القارب كانوا قادمين من منطقة الخوبة بالحُديدة لحضور حفل زفاف في جزيرة كمران"، مشيراً أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.