إعلام عبري: مقتل فلسطيني على يد مستوطن شمالي الضفة

أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وأصدرالجيش الإسرائيلي بيان صرح فيه بأن "فلسطينيا مسلحا بسكاكين وعبوات ناسفة محلية تسلل إلى منطقة مزرعة دوروت (بؤرة استيطانية بين مدينتي قلقيلية وسلفيت) حيث قام صاحب المزرعة برصده وتحييده"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر الجيش، أن "الحادث وقع خلال ساعات فجر الجمعة".

من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "الفلسطيني قتل برصاص المستوطن"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان "الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد عبد الكريم بديع الشيخ ( 21 عاما)، عقب إطلاق مستوطن النار عليه قرب قلقيلية".

ونقلت مصادر صحفية عن شهود، إن "الشهيد من قرية سنيريا شرقي قلقيلية".

وأضاف الشهود، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية وفتشت عددا من المنازل، من بينها منزل والد الشهيد".

وتشهد الضفة الغربية تصعيد ملحوظا من قبل الجيش والمستوطنين الإسرائيليين منذ العام الماضي.