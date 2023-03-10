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استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 10.03.2023 15:51
آخر تحديث في 10.03.2023 16:09
العلمان الإيراني والسعودي العلمان الإيراني والسعودي

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أن كلا من طهران والرياض اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

وبحسب البيان المشترك الصادر بعد الانتهاء من الاجتماع، فقد جاء هذا بوساطة صينية.

وأفاد البيان: "تعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

وأضاف البيان: "ويتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

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