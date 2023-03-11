أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، وفاة خطاط علم البلاد، صالح المنصوف، صاحب تحديث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف بعلم المملكة قبل أكثر من 50 عاما.

وذكرت قناة "العربية"، أن الصلاة تؤدى على الراحل المنصوف اليوم السبت، في جامع البابطين شمالي العاصمة الرياض، على أن يوارى جثـمانه في مقبرة الشمال.

وبحسب وسائل إعلام سعودية كتب عبدالمجيد، نجل المنصوف عبر حسابه بـ"تويتر": "انتقل الى رحمة الله تعالى والدي صالح المنصوف، الجمعة"، وذلك بعد نحو 10 أيام من طلب الدعوات بالشفاء لوالده.

وأشارت قناة "العربية"، إلى أن المنصوف الذي رحل عن عمر ناهز 86 عاما يعد "أول خطاط سعودي يخط كلمة التوحيد بيده ورسم السيف على الراية عام 1381هـ، مستخدما الصبغ الأبيض في الكتابة في ظل عدم غياب أجهزة الطباعة (وقتها)".

وعرف خط المنصرف في شهادات الخريجين واللوحات الرسمية للعاصمة السعودية الرياض.

وجاءت وفاة المنصوف، عشية أول احتفاء للمملكة بيوم العلم الوطني للبلاد، وفق العربية.

ويحمل علم السعودية كلمة التوحيد الإسلامية (لا إله إلا الله محمد رسول)، والسيف العربي الذي يرمرز للوطنية، ويحظر تنكسيه لحمل تلك العبارات الدينية المقدسة.

وصدر أمر ملكي هذا العام بأن يكون يوم 11 مارس/آذار من كل عام يوما خاصا بعلم البلاد، وتعود ذكراه إلى 11 مارس (آذار) 1937 عندما أقرت السعودية آنذاك مقاس العلم وشكله الحالي.