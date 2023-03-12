استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد 3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) أبلغتها "باستشهاد 3 مواطنين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهم قرب نابلس".

فيما أفاد تلفزيون فلسطين، بأن جيش الاحتلال استهدف مركبة فلسطينية بيضاء اللون عند حاجز عسكري قرب مدينة نابلس، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، "تحييد 3 فلسطينيين واعتقال رابع في اشتباك مسلح بمدينة نابلس".

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "مسلحين فلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت قرب مدينة نابلس".

وأضاف أدرعي: "قامت قوة عسكرية من لواء جولاني بإطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار"، مشيراً إلى أن "مسلح آخر سلم نفسه وتم اعتقاله ونقله للتحقيق لدى قوات الأمن".

وذكر أن "قوات الجيش صادرت 3 بنادق من نوع M-16 وأمشاط ذخيرة كانت بحوزة المسلحين"، وأفاد أنه "لم تقع أي إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي".

ومنذ مطلع عام 2023، زادت بصورة ملحوظة وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويرد عليها فلسطينيون في الغالب بعمليات فردية.