السلطات السعودية ترفض منح تأشيرات لوفد إسرائيلي لحضور مؤتمر دولي

رفضت المملكة العربية السعودية إصدار تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وفق وسائل إعلامية عبرية وأمريكية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، مساء الأحد، أن السعودية رفضت منح تأشيرات لوفد إسرائيلي تمت دعوته إلى مؤتمر منظمة السياحة العالمية.

في السياق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن "السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرات للوفد الإسرائيلي، دون أن تفصح عن الأسباب، وذلك رغم تقدم الأمم المتحدة بطلب للرياض، بمعاملة متساوية لكافة أعضاء المنظمة".

وأوضحت الوكالة أن المؤتمر مختص بموضوع القرى السياحية الموصى بزيارتها من جانب الأمم المتحدة.

والأحد، انطلق في مدينة العلا شمال غربي السعودية، مؤتمر منظمة السياحة العالمية، ويستمر يومين، حول 32 قرية سياحية في 18 دولة، توجد ضمن تصنيف المنظمة لأفضل القرى بالعالم.

ولم يصدر عن السلطات السعودية تعليق فوري حول أنباء رفض التأشيرة للوفد الإسرائيلي.

ولا توجد أية علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، فيما يرى مراقبون أن اتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية الجمعة، سيؤثر سلباً على إمكانية التطبيع بين المملكة وإسرائيل.