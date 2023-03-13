توقيع اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم بين الجزائر وأوغندا

وقعت الجزائر وأوغندا، الأحد، اتفاقيتي تعاون و5 مذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة، بينها التجارة والطاقة والتعليم.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الأوغندي يوويري موسيفيني، الذي يزور الجزائر بين 11-14 مارس/آذار الجاري، وفق التلفزيون الجزائري الرسمي.

وتشمل الاتفاقيتان ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، مجالات الطاقة، السياحة، التجارة، الفلاحة، الصحة الحيوانية، التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب المصدر ذاته.

وقال تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي، إن "المحادثات بينهما استعرضت العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تنسيق المواقف لنصرة القضايا العادلة في المحافل الدولية".

وأشار الرئيس الجزائري إلى "قرب تنقل 150 رجل أعمال جزائري إلى كمبالا من أجل بحث فرص الشراكة مع نظرائهم الأوغنديين".

يذكر أن الجزائر أعلنت قبل أسابيع، تخصيص مليار دولار من أجل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية، لم تكشف بعد عن الدول التي ستستفيد منها.