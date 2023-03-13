طهران: عودة العلاقات مع الرياض تؤثر إيجابيا على علاقاتنا بالأردن

قال متحدث الخارجية الإیرانیة ناصر کنعاني، الإثنين، إن عودة العلاقات بين طهران والرياض يمكنها التأثير إيجابيا على علاقات بلاده مع الأردن.

جاء ذلك في تصريحات لكنعاني في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية في العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية.

وقال كنعاني إن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين طهران وعمان قائمة، مشيرا إلى مشاركة إيران في قمة "بغداد2" في العاصمة الأردنية عمّان في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأوضح أن "الأجواء الإيجابية التي تشكلت بعد عودة العلاقات السياسية بين طهران والرياض يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على علاقات طهران مع الدول الأخرى، ومنها الأردن"، وفق الوكالة.

وأضاف: "لدينا علاقة سياسية مع الأردن، حيث أجريت بالفعل اتصالات ومحادثات على مختلف المستويات".

وأشار أن إيران أعلنت سابقا "استعدادها تعزيز العلاقات مع الأردن بناء على السياسة الإيرانية في تعزيز العلاقات مع دول الجوار والمنطقة".

والجمعة، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".