الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار

تراجعت الليرة اللبنانية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء)، الثلاثاء، لمستوى قياسي غير مسبوق عند 100 ألف ليرة لكل دولار أمريكي واحد، مع استمرار الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

ويباع الدولار في السوق الموازية اليوم ضمن نطاق 99 - 100.5 ألف ليرة، مقارنة بـ 15 ألف ليرة لكل دولار لدى مصرف لبنان المركزي، بحسب منصات بيع العملة في السوق الموازية.

وارتفع سعر الدولار عن أمس الاثنين بنحو 5 آلاف ليرة، إذا بيع في السوق السوداء بسعر 95 ألف ليرة، إلا أن استمرار الحاجة للنقد الأجنبي الشحيح، وهلع المواطنين من تراجع أكبر زاد من الطلب على العملة الأمريكية.

ودخلت البنوك في لبنان، اعتباراً من اليوم، إضراباً عن العمل احتجاجاً على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين.

وتفرض مصارف لبنان منذ 2019، قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.