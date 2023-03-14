رئيس المجلس التركماني السوري: العنصر التركماني جوهري لاستقرار البلاد

شدد رئيس المجلس التركماني السوري على وحدة وسيادة الأراضي السورية، مؤكداً أنه من غير الممكن تحقيق الاستقرار في سوريا مع استمرار تجاهل العنصر التركماني فيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده محمد ترك خان، الإثنين، في العاصمة أنقرة.

وأشار ترك خان إلى وجود ملايين التركمان في سوريا، مبينا أنهم يتركزون في محافظات حلب، واللاذقية، وحمص، وحماة والرقة، إلى جانب العاصمة دمشق.

وأضاف بأن هناك أعدادا محدودة أيضا من التركمان في محافظات طرطوس وإدلب ودرعا.

"ترك خان" شدد على أن تركمان سوريا ثاروا كغيرهم من السوريين ضد نظام الأسد منذ عام 2011.

وحذّر من أن أية مبادرة لتحقيق الاستقرار في سوريا، لن تنجح في ظل تجاهل التركمان هناك.

وأفاد بأن الوجود التركماني في سوريا يشمل الجانبين العسكري والسياسي، لافتا إلى تمثيلهم داخل المعارضة السورية أيضا.

وأعرب عن اعتقادهم بأن الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، يتم عبر الحل السياسي والتنظيم الدستوري.

وتابع: "الجميع يعتقد بأن لا حل عسكري في سوريا، ولا حل آخر سوى الحل السياسي".

وتأسس المجلس التركماني السوري قبل قرابة عقد من الآن نتيجة لاجتماعات منبر تركمان سوريا، وهو من مكونات المعارضة السورية وممثل في الائتلاف السوري المعارض، وفي هيئة المفاوضات وفي اللجنة الدستورية.