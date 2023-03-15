أوقاف القدس تنسق مع الأردن للحفاظ على الهدوء بالأقصى في رمضان

أعلن مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب، الأربعاء، أن هناك تنسيقا مع الأردن للحفاظ على الهدوء داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ونقلت محطة أخبار "المملكة" الأردنية عن الخطيب أن "وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، وجه لتسخير الإنفاق المالي لتلبية احتياجات المسجد الأقصى والمصلين خلال شهر رمضان".

وطالب الخطيب، "بعدم المساس بالمصلين في المسجد الأقصى، حفاظا على شعورهم الديني وكل ما يتعلق بعبادتهم، وإبعاد المقتحمين عن المسجد".

وتتبع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لدائرة الأوقاف الأردنية.

وتتولى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المسؤولية عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.

وقال الخطيب: "يعمل مع أوقاف القدس ألف متطوع داخل ساحات المسجد الأقصى لترتيب دخول وخروج المصلين على أبواب المسجد لمنع أي ازدحام".

وأضاف: "كما يوجد حارسات من أوقاف القدس سيعملن على تنظيم فصل الرجال عن النساء بحيث تم تخصيص قبة الصخرة وصحن قبة الصخرة لهن وباقي الساحات للرجال".

ورجح الخطيب، "دخول المسجد الأقصى يوميا 200 ألف-250 ألف مصل من القدس والضفة الغربية وخارج فلسطين منذ صلاة الفجر حتى التراويح، حيث يرتفع عدد المصلين في أيام الجمعة".

وقال: "سيتم تركيب مظلات للمصلين، وعمل برامج دينة متكاملة، كما سيتم تأمين إفطارات للمصلين على موعد أذان المغرب وقبيل صلاة الفجر (السحور)".

وأضاف الخطيب: "سيتم بث صلاة التراويح يوميا عبر مواقع وصفحات أوقاف القدس".

وتبذل السلطة الفلسطينية والأردن ومصر جهودا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع إسرائيل بوقف التصعيد خلال شهر رمضان.