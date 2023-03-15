الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل متسلل من لبنان بعد تفجيره عبوة ناسفة

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أنها قتلت شخصا تسلل "على ما يبدو" من لبنان، بعد تفجيره عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو قرب مدينة حيفا (شمال).

جاء ذلك في بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) والشرطة الإسرائيلية، بعد "تعتيم" كبير على القضية.

والاثنين، أصيب مواطن من فلسطيني عام 1948 قرب مفرق مجيدو في مرج ابن عامر (شمال)، بجروح وصفت بالخطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة، إلا أن الرقابة العسكرية فرضت منذ ذلك الوقت حظرا على تفاصيل الواقعة.

وقال البيان: "مع بداية الأسبوع انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة حيث قامت قوات الأمن على إثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه".

وأضاف أنه "تم إيقاف سيارة في منطقة بلدة عارا حيث شكل الإرهابي المسلح الذي كان بداخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله".

وبحسب البيان المشترك "عثرت القوات الإسرائيلية بحوزة القتيل على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية".

واعتبر أن تحييده "حال دون وقوع هجوم إرهابي آخر".

وأشار البيان، إلى أن التحقيق الأولى "أظهر أن مفجر العبوة الناسفة تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وتابع: " كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو، قام الإرهابي بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالًا".

وختم البيان بالقول: "يجري تحقيق موسع حول العملية التخريبية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط منظمة حزب الله الإرهابية فيها".

وخلال اليومين الماضيين، تزايدت التساؤلات في الإعلام العبري حول حقيقة ما حدث قرب مفترق مجيدو، وسبب فرض حظر نشر حول القضية، وسط تكهنات باستخدام منفذ الهجوم عبوة ناسفة "نوعية" كتلك التي كانت تستخدم ضد القوات الإسرائيلية لدى اجتياحها جنوب لبنان عام 1982.