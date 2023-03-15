بوتين يشيد بعلاقات بلاده مع سوريا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بعلاقات بلاده مع سوريا، لافتاً أنها تشهد تطورا كبيرا، ومشيرا إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي يزور موسكو، وفق قناة "روسيا اليوم" ووكالة أنباء النظام السوري "سانا".

ومساء الثلاثاء، وصل رئيس النظام السوري إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية غير محددة المدة.

وفي محادثات الجانبين، أشار الرئيس الروسي إلى أن علاقات بلاده مع سوريا "تشهد تطورا كبيرا وحجم التبادل التجاري في ازياد".

وأضاف بوتين: "الشعب السوري تعرض للأسف لكارثة الزلزال التي تسببت بتفاقم معاناته، نحن كأصدقاء مخلصين نقوم بكل ما في وسعنا لتخفيف هذه المعاناة".

من جانبه، قال الأسد: " مرتاحون لنتائج عمل اللجنة السورية الروسية المشتركة (..) وزيارتي اليوم ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات"، وفق وكالة أنباء النظام السوري.

وأضاف: "نشكر روسيا على المساعدات الكبيرة التي قدمتها لمواجهة تداعيات الزلزال".