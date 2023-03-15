وزير المالية السعودي: ليس لدينا معوقات للاستثمار في إيران

صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأربعاء، بأن المملكة قد تقوم باستثمارات في إيران سريعا، بعد الاتفاق الأخير بين البلدين الذي تم برعاية صينية.

والجمعة، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين.

وذكر الجدعان في مداخلة له خلال منتدى القطاع المالي الدولي يعقده صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي"، أن أمام الاستثمارات السعودية فرصة في إيران، مؤكدا أنه لا يرى أية مشاكل من تدشين هذه الاستثمارات.

وزاد الجدعان: "نحن ملتزمون بمبادئ الاتفاقية مع إيران.. القيادة أوضحت ذلك بأن تكون المنطقة مستقرة وقادرة على توفير احتياجات الشعوب وللاستثمار والازدهار".

وتابع: "إيران دولة مجاورة لنا.. وستبقى لمئات الأعوام القادمة ولا أرى أية معوقات لتطبيع العلاقات معها خاصة في مجال الاستثمارات والتنمية الاقتصادية.. نحن وإيران بحاجة إلى الاستقرار".

ومنذ استئناف الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران قبل نحو 7 سنوات، عانت الأخيرة من تراجع وتيرة الاستثمارات الأجنبية، والتي أثرت سلبا على إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي والمشتقات.