إصابة عشرات الفلسطينيين في اقتحام للجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس

اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث جرت مواجهات بينه وبين الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية): "تعاملت طواقم الجمعية مع 58 إصابة خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في محيط قبر يوسف شرقي نابلس".

وأوضحت أنه "من بين الإصابات 3 بالرصاص الحي، و3 بجروح جراء الإصابة بقنابل الغاز وشظايا الرصاص، و52 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وكانت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قد اندلعت في ساعة مبكرة من فجر الخميس، خلال اقتحام نابلس.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات تلمودية.

وأضاف الشهود، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، فيما وقع اشتباك بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب الموقع.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق شبان فلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء صلوات في "مقام يوسف" تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وإنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديمًا، يدعى يوسف دويكات.