السعودية: الاتفاق مع إيران أساسه احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها

أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن الاتفاق مع إيران أساسه احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها.

جاء ذلك في كلمة لوزير خارجية السعودية، في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بنواكشوط الخميس، بثتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وجاء التأكيد السعودي بعد نحو أسبوع من الاتفاق بين البلدين في بكين الجمعة الماضية على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، في غضون شهرين.

وقال وزير خارجية: "السعودية مع الحوار، ومن هذا المنطلق أجرينا مباحثات لأكثر من عامين مع الأشقاء في إيران في بغداد ومسقط وبكين".

وأضاف أن الاتفاق "تكلل على أسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وحسن الجوار".

وأعرب عن "تطلع السعودية أن يعزز الاتفاق من أمن واستقرار منطقة الخليج العربي".

في سياق آخر، أكد وزير خارجية السعودية دعم المملكة للسلام في اليمن وللجهود الأممية الرامية إلى التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

ويشهد اليمن منذ نحو 9 سنوات حربًا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

في سياق آخر، قال وزير خارجية السعودية: "المملكة كانت ولا زالت تدعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، وتؤكد موقفها الداعم للإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ".

وتابع قائلا إن "المملكة تعرب عن تضامنها وصادق مواساتها للأشقاء في سوريا وتركيا إثر ما خلفته كارثة الزلزال من خسائر بشرية ومادية".

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الدورة التاسعة والأربعين لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة).

وتتصدر جدول الأعمال القضية الفلسطينية والمستجدات في مدينة القدس المحتلة في ظل اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الشعب الفلسطيني، بحسب بيان للمنظمة.