العراق يرغب في إعادة فتح سفارته في ليبيا

قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الخميس، إن بلاده أبلغت ليبيا رغبتها في إعادة فتح سفارتها لدى العاصمة طرابلس، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشارت الوكالة أن ذلك جاء خلال اجتماعات عقدها وفد عراقي رسمي مع الجانب الليبي، وفق تصريح للصحاف.

ونقلت الوكالة عن الصحاف قوله، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين أوعز إلى وفد دبلوماسي عراقي بالذهاب إلى ليبيا برئاسة رئيس الدائرة الإداريَّة إحسان علاوي".

وبحسب الصحاف فإن "الوفد عقد عدة اجتماعات مع مستشار الأمن القوميّ الليبيّ إبراهيم بوشناف في العاصمة طرابلس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين".

وأضاف: "أشار الوفد إلى رغبة العراق بإمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا".

وخلال اجتماعاته، أكد الوفد "دعم العراق للجهود الدولية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبي تطلّعات الشعب الليبي"، وفق تصريح الصحاف.

وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014.