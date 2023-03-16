المروحية المتحطمة شمال العراق كانت تقل أعضاء في "بي كي كي"

أعلنت حكومة إقليم شمال العراق أن بعض من كانوا في المروحية التي أعلن عن تحطمها في دهوك أمس هم أعضاء في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان نشرته وحدة مكافحة الإرهاب في حكومة الإقليم، الخميس، عبر صفحتها على فيسبوك.

وأفاد البيان أن المؤسسات المعنية في إقليم شمال العراق تواصلت مع الحكومة المركزية العراقية وقوات التحالف الدولي وتركيا حول المروحية المتحطمة، وتبين لها أنها لا تعود للجهات المذكورة.

وذكر أن القوات الأمنية بدأت تحقيقا أوليا حول الحادثة حيث أشارت النتائج المبدئية إلى أن المروحية من طراز "يوروكوبتر إيه إس 350"، وأن بعض القتلى عناصر في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

ولفت البيان أن تحقيقا مفصلا جارٍ لتحديد من تعود له المروحية على وجه الدقة.

والأربعاء، نفت وزارة الدفاع التركية صحة مزاعم تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة شمالي العراق.