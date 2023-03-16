اليونيفيل: لم نلاحظ أي عبور من لبنان إلى إسرائيل خلال الفترة الأخيرة

كشفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الخميس، أنها لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق (جنوب) في الأيام الأخيرة، وذلك عقب إعلان القوات الإسرائيلية مقتل شخص تسلل "على ما يبدو" من لبنان.

وقال المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان، إن اليونيفيل اطلعت على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شخصا تسلل إلى إسرائيل من لبنان.. اليونيفيل لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق في الأيام الأخيرة"، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

والخط الأزرق حددته الأمم المتحدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000، ويتحفّظ لبنان على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية.

وحث رئيس بعثة "اليونيفيل"، قائدها العام اللواء أرولدو لاثارو الطرفين اللبناني والإسرائيلي على "ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار واستخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط لتجنب سوء الفهم وتقليل التوترات"، وفقا للبيان.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل شخص (لم يكشف عن هويته) "تسلل على ما يبدو من لبنان"، بعدما زرع عبوة ناسفة عند مفترق مجيدو الإثنين، ما أسفر عن إصابة مواطن من فلسطينيي الداخل (يحمل الجنسية الإسرائيلية) بجروح وصفت بالخطيرة.

وأضاف الجيش، عبر بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، أنه "يتم إجراء تحقيق موسع في العملية التخريبية وفحص مدى تورط منظمة حزب الله الإرهابية فيها" على حد تعبيره.

ومن مهام "اليونيفيل" مراقبة تطبيق القرار 1701، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006 وينص على "وقف الأعمال العدائية".

وصدر القرار في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي جماعة "حزب الله" والجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل أراضٍ جنوبي لبنان.