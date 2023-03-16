توجيه إماراتي لدعم بلدة حوارة الفلسطينية بـ3 ملايين دولار

وجّه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بتقديم 3 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية والمتضررين من هجوم شنه مئات المستوطنين الإسرائيليين.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية فإن هذه المبادرة ستنفذها دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي- الفلسطيني، في إطار "الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق".

وعقدت الدائرة اجتماعا لبحث آلية تقديم الدعم، بحضور رئيسها محمد علي الشرفاء ووفد فلسطيني ضم كلا من رئيس بلدية حوارة معين ضميدي وعضوي مجلس البلدية جلال عودة ومحمد عبدالحميد، إلى جانب رئيس نادي الصداقة الإماراتي- الفلسطيني عمار الكرد.

وأكد الشرفاء، خلال الاجتماع، اهتمام قيادة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة تطوير المنطقة المتضررة في حوارة.

وفي 12 مارس/ آذار الجاري، سلم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بلدية حوارة منحة بقيمة نصف مليون دولار من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وقالت منظمة التحرير، عبر بيان نشره موقعها الإلكتروني آنذاك، إن هذا "المبلغ سيخصص لتعويض الأهالي الذين تعرضوا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وفي سياق العمل على تعزيز صمود أهالي حوارة".

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، شهدت بلدة حوارة جنوبي نابلس هجمات غير مسبوقة شنها مستوطنون، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.