"الائتلاف المعارض": المجتمع الدولي يتجاهل الانتقال السياسي في سوريا

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الجمعة، إن "المجتمع الدولي يتغافل عن جرائم النظام السوري وتنفيذ القرارات الدولية التي تؤدي إلى انتقال سياسي في البلاد".

جاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف السوري المعارض بمناسبة الذكرى الـ12 لانطلاق الثورة السورية.

وذكر الائتلاف، أنه "بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة السورية العظيمة عام 2011 تتجدد الآن مطالب واضحة وهي إسقاط النظام ومحاكمته والوصول إلى دولة الحرية والكرامة والعدالة".

وأضاف البيان: "نعيش هذه الذكرى وما يزال المجتمع الدولي يتغافل عن جرائم نظام الأسد، ويتجاهل الالتزامات السياسية في محاسبته وفي تنفيذ القرارات الدولية التي تؤدي إلى انتقال سياسي في سوريا".

ودعا الائتلاف "الدول الشقيقة والصديقة إلى مراجعة تاريخ هذا النظام وسلوكه الذي ما يزال يمارس الجرائم ذاتها التي ارتكبها منذ 2011 حتى الآن".

وأشار إلى "استعداده للانخراط في أي عملية سياسية تنقل سوريا إلى بر الأمان وتضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري".

كما دعا الائتلاف المعارض، إلى "عدم منح نظام الأسد أي منبر في الأمم المتحدة، أو في المحافل الدولية، لأنه يعمل من خلال هذه المنابر لبث الزيف والكذب، ويسعى لإعادة تدوير نفسه عبر الخداع المستمر".

وفي 2011، اندلعت الحرب السورية إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع مظاهرات شعبية سلمية خرجت ضده في 15 مارس من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.