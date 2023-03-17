الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان المركزي في شبه الفساد وغسيل الأموال

أنهى فريق قانوني أوروبي اليوم الجمعة استجواب حاكم البنك المركزي اللبناني في بيروت في اتهامات بغسيل الأموال وفساد.

تحقق عدة دول أوروبية مع رياض سلامة المتهم بجرائم تتعلق بالفساد. سلامة (72 عاما) يترأس مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993.

قال مسؤولون قضائيون لبنانيون إن سلامة استجوب لمدة ساعتين اليوم الجمعة وست ساعات في اليوم السابق. استجوب الوفد الأوروبي -المشكل من ممثلين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ- سلامة من خلال قاض لبناني، كوسيط لأنه بموجب القوانين اللبنانية، لا يمكن للممثلين استجواب سلامة مباشرة.

والخميس، استجوب سلامة حول شقة في باريس استأجرها البنك المركزي وشركة فوري المحدودة، وهي شركة وساطة يملكها شقيق سلامة، رجاء، وفق ما قاله المسؤولون للأسوشيتدبرس بعد اشتراط كتمان هويتهم لأنهم يناقشون تحقيقا جاريا.

ركزت الأسئلة بالأساس على البنك المركزي وأصوله واستثماراته خارج لبنان، وفقا للمسؤولين.

وأصدر سلامة بيانا لاحقا قال فيه إنه رد على الأسئلة بدافع احترام القانون، مضيفا أنه لم "يستجوب كمشتبه به أو متهم." وأدان ما وصفها "بالنوايا السيئة" ضده.

وأضاف إن الأمم لا تبنى على أكاذيب، بعد أن أنكر مرارا تهم الفساد.

كان من المقرر أن يبدأ استجواب سلامة يوم الأربعاء لكنه لم يحضر.

قال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم تماشيا مع اللوائح، إن الفريق الأوروبي حدد يوم 15 أبريل / نيسان لبدء استجواب شقيق الحاكم، رجاء سلامة، ومساعدته ماريان الحويك.

كان سلامة يشاد به ذات يوم كحارس للاستقرار المالي اللبناني، لكن الكثيرين في لبنان يرونه الآن مسؤولا عن الأزمة، مشيرين لسياسات زادت الدين الوطني. وما زال سلامة يتمتع بدعم أبرز ساسة البلاد، لكن ولايته تنتهي في يوليو/ تموز وقد ابلغ وسائل إعلام محلية بأنه يود التنحي عن منصبه بدلا من السعي لفترة جديدة.