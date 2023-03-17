بولندا.. أول دولة بحلف الناتو تعلن تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية

أعلنت بولندا أنها تعتزم تزويد أوكرانيا بعشرات المقاتلات من طرازMiG-29، ما يجعلها أول عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" يلبي احتياجات كييف من الطائرات الحربية.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، في مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي في العاصمة وارسو، بحضور نظيره التشيكي بيتر بيفل: إننا "نعتزم تسليم كييف 4 طائرات حربية سوفيتية الصنع في غضون الأيام القليلة المقبلة"، مستخدما كلمة بولندية لوصف العدد الإجمالي ما بين 11 و19، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف دودا أن "المقاتلات من طرازMiG-29".

وأكد أن "هذه الخطوة تأتي بهدف تلبية احتياجات أوكرانيا الملحة للطائرات الحربية للدفاع عن نفسها في الحرب الروسية".

وبولندا أيضًا أول دولة في الناتو تزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع.

وفي تصريح الأربعاء، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر إن "دولا أخرى تعهدت بإرسال طائرات ميغ إلى كييف"، دون تحديد تلك الدول.

وفي وقت سابق، أشارت كل من بولندا وسلوفاكيا إلى أنهما على استعداد لارسال مقاتلات لكييف، ولكن فقط كجزء من تحالف دولي أوسع يتخذ الخطوة نفسها.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.