وزير الداخلية التونسي يقدم استقالته لأسباب شخصية

أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، استقالته مساء الجمعة، وأن الرئيس قيس سعيد وافق عليها.

جاء ذلك في تصريح إعلامي للوزير نقلته إذاعة "ابتسامة" (خاصة)، مساء الجمعة.

وقال الوزير: "تصريحي هذا سيكون الأخير لي وأنا في منصب وزير الداخلية، الأمانة ساقتني إلى وزارة الداخلية التي كانت شرفا وثقة كبيرة من السيد الرئيس، كما لم تكن هذه المسؤولية هينة".

وتابع: "كان علي أن أكون قديسا أحيانا وراهبا أحيانا أخرى، وجنديا لا ينزع بزته العسكرية في أحيان كثيرة، والأمانة أيضا شاءت أن أخلع عن نفسي الآن رداء وزارة الداخلية وهذا بإذن من السيد رئيس الجمهورية".

وأرجع قراره إلى "أسباب عائلية وشخصية... يتعين علي الاعتناء بابني بعد وفاة زوجتي (في يونيو/ حزيران 2022)"، دون تفاصيل إضافية.

وشرف الدين (54 عاما) محام درس القانون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بداية التسعينيات حيث كان الرئيس سعيّد أستاذا مساعدا في مادة القانون الدستوري.

وسبق له أن شغل منصب وزير الداخلية في حكومة هشام المشيشي بين 02 سبتمبر/ أيلول 2020 و5 يناير/ كانون الثاني 2021، حيث تمت إقالته، قبل أن يعود إلى منصبه ضمن حكومة نجلاء بودن، في 29 سبتمبر 2021 حتى الاستقالة اليوم.