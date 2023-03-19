الأمطار الغزيرة تغمر مئات الخيم شمال غربي سوريا

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة إدلب شمال غربي سوريا، منذ مساء السبت، بغمر أكثر من 650 خيمة في 40 مخيماً للنازحين بالمنطقة.

وذكر الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان، أن "عاصفة مطرية ضربت مناطق شمال غربي سوريا منذ مساء يوم 18 مارس/ آذار السبت وحتى فجر اليوم الأحد، ما أدى لسيول جارفة خلفت أضراراً في 40 مخيماً للمهجرين ومراكز الإيواء المؤقتة للمنكوبين من الزلزال، تضررت فيها بشكل مباشر أكثر من 650 خيمة، كما أصيب طفل بجروح طفيفة".

وأضاف: "كما انهارت محلات تجارية، إضافة لانقطاع عدد من الطرقات في المدن والبلدات، ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القادمة بحسب توقعات الأرصاد الجوية،

ولفت الدفاع المدني إلى "تضرر 254 خيمة في 18 مخيماً للإيواء، للناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا، وهي بمعظمها تم إنشاؤها حديثاً وبشكل عاجل بظروف طارئة دون توفر بنية تحتية مناسبة تقي قاطنيها من عواصف الشتاء والتقلبات الجوية التي تضرب المنطقة".

وأكدت "الخوذ البيضاء" إلى أن هذه العاصفة تضاعف مأساة المدنيين وتزيد من فجوة الاحتياجات الإنسانية.

يشار إلى عشرات آلاف السوريين يعيشيون في المخيمات المذكورة، الذين اضطروا للنزوح من ديارهم إلى إدلب بسبب الحرب والقصف من قوات النظام السوري وحلفائه قبل سنوات.