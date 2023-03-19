صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لشهر رمضان المبارك

أجرت السلطات السعودية صيانة الكسوة للكعبة المشرفة للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلَّة استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وقال وكيل "مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة" أمجد الحازمي إن "فريق عمل سعودي مختص، تابع للإدارة العامة لصيانة الكسوة، يتفقد يومياً ثوب الكعبة المشرفة والحلقات المثبتة له ويصلح بشكل فوري أي ملحوظات في حال وجودها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية السبت.

وشدد الحازمي على أن أعضاء الفريق يعملون وفقاً لأعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي، ويتم استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكسوة.

فيما أوضح مدير الإدارة العامة لصيانة الكسوة فهد الجابري أن أعمال الصيانة الدورية تتلخص في تركيب قماش بارتفاع ثلاثة أمتار من جميع الجوانب للكعبة المشرفة، وكذلك شد ووزن ثوب الكعبة وتثبيته من الأطراف، بالإضافة إلى أعمال تنظيف الكسوة من جميع الاتجاهات، بحسب الجابري.

وأضاف الجابري أنه سيتم تغيير كينارات (القطع المطرزة المحيطة بـ) كل من الحجر الأسود والركن اليماني.

ويشهد أداء مناسك العمرة خلال رمضان إقبالاً كبيراً من داخل وخارج السعودية، مما يتسبب في عدم وجود إمكانية لحجوزات جديدة، وفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية.