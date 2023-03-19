مباحثات بين رئيس الإمارات والأسد في أبو ظبي

استقبل رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، الأحد، رئيس النظام السوري بشار الأسد، وأجرى مباحثات معه.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالتا أنباء النظام السوري "سانا" والإمارات (وام)، دون أن تحددا مدة الزيارة وجدولها.

وأوضحت "سانا" أن "بشار الأسد وصل الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها قرينته أسماء".

وذكرت الوكالة أن الرئيس الإماراتي استقبل بشار الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي، وتوجه الجانبان لقصر "الوطن" بالعاصمة الإماراتية لإجراء محادثات.

كما أكدت وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، الأمر ذاته، مشيرة إلى أنه رافقت طائرة بشار الأسد "لدى دخولها أجواء الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارته".

وعن المحادثات الثنائية، قال رئيس الإمارات: "أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة"، بحسب "وام".

وتأتي الزيارة بعد عام من زيارة مماثلة قام بها بشار الأسد للإمارات، في 19 مارس/آذار 2022، وكانت أول زيارة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة ضده في 2011 وتجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية.