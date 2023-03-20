اغتيال قيادي في الجهاد الإسلامي في أحد ضواحي دمشق

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان اغتيال أحد قيادييها قرب منزله في ريف دمشق، في عملية اتهمت بها "عملاء إسرائيليين".

وجاء في البيان، الأحد، "تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس (..) علي رمزي الأسود، أبو عبد الرحمن (31 عاماً)"، وهو لاجئ فلسطيني مقيم في مخيمات اللجوء في سوريا، التحق مبكراً في صفوف سرايا القدس.

وذكر البيان أنه اغتيل صباح الأحد "بجريمة غادرة على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق".

وقال مسؤول فلسطيني في الحركة فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن "عملية الاغتيال تمت بواسطة إطلاق النار بشكل مباشر قرب منزله" في منطقة قدسيا في ريف دمشق، وأضاف المصدر أنه "سيصلّى على الشهيد المهندس في سرايا القدس يوم غد الاثنين ليوارى الثرى بعد ذلك في مقبرة اليرموك الجديدة" في مخيم اليرموك.

من جانب آخر، غرّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "عشرات الإرهابيين" قتلتهم إسرائيل الشهر الماضي دون الإشارة إلى حادثة الأحد بشكل مباشر.

وأضاف في تغريدته التي جاءت بعد الحادثة بساعات، أن إسرائيل "ستصل إلى الإرهابيين ومهندسي الإرهاب أينما كانوا".

وفي 12 كانون الأول/نوفمبر 2019، قتل شخصان، أحدهما ابن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أكرم العجوري، في قصف إسرائيلي في دمشق، وفق ما أفاد إعلام النظام السوري والفصيل الفلسطيني.

وفي 12 آذار/مارس قُتل ثلاثة أشخاص في قصف شنته إسرائيل على مواقع عدة في وسط سوريا وغربها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما قتل في 19 شباط/فبراير، 15 شخصاً جراء قصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في دمشق، وفق المرصد.