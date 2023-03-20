بسبب الإضراب.. المغرب يلغي رحلات جوية من وإلى فرنسا

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، إلغاء رحلات جوية من وإلى فرنسا، بدءًا من الاثنين، بسبب إعلان نقابات فرنسية إضراباً عن العمل.

وذكرت الشركة عبر حسابها في فيسبوك: "نظراً لإشعار إضراب الخدمة المدنية، الذي اتخذته النقابات الفرنسية، فإننا مضطرون لإلغاء بعض الرحلات الجوية ما بين 20 و23 مارس".

يأتي ذلك فيما تستمر نقابات فرنسية بالدعوة للإضراب لغاية 23 مارس/ آذار الحالي، رفضاً لتعديلات حكومية تطال نظام التقاعد في فرنسا.

ومؤخراً، خرج الآلاف إلى الشوارع في مدن فرنسية عدة في مظاهرات عفوية، احتجاجاً على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد.

وفي 16 مارس الجاري، أقرّت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.

وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني.

وجاء القرار الحكومي بعد تصديق مجلس الشيوخ ذي الغالبية اليمينية، الخميس، نصّ التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، في جلسة استمرّت ساعة و45 دقيقة.

وعزا ماكرون خلال جلسة عقدها مع عدد من الوزراء والسياسيين، الخميس الماضي، تمرير القانون دون تصويت برلماني إلى "مخاطر مالية واقتصادية كبيرة" تواجهها فرنسا.