تنديد فلسطيني شديد بادعاء سموتريتش أن لا وجود لشيء اسمه شعب فلسطيني

رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية "التصريحات العنصرية" لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مؤكدة أنها دعوة "لخلق الفوضى واستمرار العنف وتخريب جهود التهدئة".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ردا على تصريحات سموتريتش خلال زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، قال فيها إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

وذكرت الوزارة، أن تلك التصريحات "دعوات إسرائيلية رسمية تصدر عن مسؤولين في قمة الهرم السياسي الإسرائيلي لخلق الفوضى واستمرار دوامة العنف بهدف تخريب الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة".

وعبرت عن إدانتها "بأشد العبارات التصريحات والمواقف التحريضية التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي في الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ووجوده".

وقالت إن تلك التصريحات "تجد باستمرار صداها في التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين".

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن "هذه المواقف تعكس العقلية الاستعمارية الظلامية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وتخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي ضد شعبنا".

البيان الفلسطيني الرسمي جاء بعد تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، قال فيها الأحد، إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

وكان الوزير سموتريتش يتحدث في لقاء مع مؤيدين لإسرائيل في باريس بعد مقاطعته رسميا إثر دعوته سابقا لمحو بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية وإن كان قدم اعتذارات خجولة أثارت ردود فعل عالمية غاضبة ضده.

ووصل سموتريتش إلى باريس قبل أيام بعد زيارة الى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، للمشاركة في مؤتمر نظمته مؤسسة إسرائيلية وقاطعه المسؤولون الأمريكيون.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي عن سموتريتش قوله في اللقاء: "على المرء أن يقول الحقيقة دون الانصياع لأكاذيب وتحريفات التاريخ، ودون الانصياع لنفاق حركة المقاطعة والمنظمات الموالية للفلسطينيين".

وأضاف: "هناك عرب موجودون في الشرق الأوسط ووصلوا إلى أرض إسرائيل في نفس وقت الهجرة اليهودية والأيام الأولى للصهيونية. بعد 2000 عام من المنفى، عاد شعب إسرائيل إلى دياره، وهناك عرب حولهم لا يحبون ذلك".

وتابع سموتريتش: "إذا ماذا يفعلون؟ لقد اخترعوا شعبًا وهميًا ويطالبون بحقوق وهمية في أرض إسرائيل لمجرد محاربة الحركة الصهيونية"، على حد زعمه.

وقال: أنا أسألكم، من هو الفلسطيني الأول؟ أي لغة كانت للفلسطينيين؟ هل كان هناك شيء اسمه عملة فلسطينية؟ هل يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد، لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي أن "الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام"، على حد وصفه.

وكان سموتريتش يتحدث في حفل تكريمي خاص لذكرى جاك كوبفر، ناشط الليكود وعضو المنظمة الصهيونية العالمية، الذي توفي بالسرطان قبل عامين.

وسموتريتش مستوطن ويدعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ويدعو لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل.

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي عقب اجتماع خماسي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية وضم مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة، وانتهى بالإعلان عن "ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف".

هذه التطورات تأتي في وقت تصاعدت فيه التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة في الأشهر الأخيرة وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.