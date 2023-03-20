قوات الاحتلال تغلق المحال التجارية ببلدة حوارة الفلسطينية

مع صبيحة اليوم الإثنين، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحال التجارية ببلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال على إغلاقها، بعد انتشار مكثف لقوات الجيش الإسرائيلية على الطريق الرئيسي في البلدة.

وأضافت أن الاحتلال دفع بتعزيزات إضافة إلى جانب قواته، ونصب ثكنات عسكرية في عدد من النقاط الرئيسية بالبلدة، ما تسبب في أزمة خانقة على حاجز حوارة.

من جهتها أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب نابلس أنها قررت تعطيل المدارس في بلدتي حوارة ومادما وتحويل الدوام إلى إلكتروني، بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة.

ويوم أمس الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة مواطنين إثر إطلاق نار ببلدة حوارة (أحدهما في حالة خطرة)، وأنه تم اعتقال منفذ الهجوم.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي شن مستوطنون إسرائيليون هجمات غير مسبوقة على بلدة حوارة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، إضافة إلى إحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية، وذلك بعد مقتل إسرائيليين في إطلاق نار بالقرب من البلدة.

ومنذ بداية العام الجاري تشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا، أسفرعن استشهاد 89 فلسطينياً بينهم 17 طفلا، إضافة إلى مقتل 14 إسرائيلي.