وفد أمريكي يلتقي صالح وحفتر لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

أجرى وفد أمريكي رفيع المستوى، الاثنين، مباحثات مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، لدعم وصول ليبيا إلى انتخابات تحل أزمتها.

جاء ذلك خلال لقاءين أجرتهما مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، مع صالح وحفتر، بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، وفق بيانين لمجلس النواب والمكتب الإعلامي لحفتر.

وأوضح بيان مجلس النواب، أن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس، استعرض خلاله صالح "ما أنجزه مجلس النواب من تشريعات لأزمة لإجراء الانتخابات"، كما أكد الجانبان "ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وضم اللقاء أيضاً المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال سفارة واشنطن لدى ليبيا ليزلي أوردمان، وفق البيان.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مجلس النواب الليبي، تسمية 6 أعضاء ممثلين له في اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة "6+6"، المكلفة بإعداد قوانين انتخابية، فيما لم يعلن مجلس الدولة اختيار ممثليه في اللجنة.

ونص على تشكيل اللجنة، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011)، الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة في 7 فبراير/ شباط الماضي.

وناقش الوفد الأمريكي خلال اجتماعه مع حفتر "أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية 2023"، وفق بيان قوات الشرق.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أعلن في 27 فبراير/ شباط الماضي، عن مبادرة جديدة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".

وتهدف الانتخابات لحل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.