السوداني: لن نسمح باستخدام أراضينا منطلقاً للتجاوز ضد تركيا

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن بلاده "ملتزمة بعدم السماح باستخدام أراضيها منطلقاً للتجاوز على تركيا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة، عقده السوداني الذي يجري زيارة إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع، مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف السوداني: "عقدنا مباحثات بناءة مع الرئيس التركي، وركزنا على تعزيز العلاقات، خاصة الاقتصادية، وناقشنا مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا للسكك الحديد، الذي سيربط الشرق بالغرب لنقل البضائع والطاقة".

وفي إجابته حول سؤال للصحفيين عن التسهيلات لرجال الأعمال الأتراك، ذكر السوداني: "منحنا صلاحية للسفير العراقي بأنقرة لتسهيل منح التأشيرات لهم دون تأخير، وسأجتمع بالشركات التركية العاملة في العراق غدا (الأربعاء) لمناقشة المعوقات التي تعرقل عملها".

وتابع: "وجهنا الدعوة لدول الجوار في بغداد لمناقشة مشروع طريق التنمية"، لافتاً إلى أن "العراق يمتلك ثروة هائلة من الغاز، ومن الممكن أن يصدّره خلال سنوات".

ووجه رئيس الوزراء العراقي الشكر للرئيس أردوغان، بعد "توجيهاته بشأن زيادة إطلاقات نهر دجلة لمدة شهر"، مؤكداً أن توجيهات الرئيس التركي "محط تقدير من قبل العراق".

وشدد السوداني على "عمق العلاقات مع تركيا، قائلاً: "العراق تربطه مع تركيا حدود طويلة، وهو ملتزم بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا للتجاوز على أراضيها".

وجدد السوداني التضامن مع الشعب التركي إزاء الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل الرئيس التركي، السوداني، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعدما رافقت فرقة الخيالة الضيف حتى الباب الرئيس للمجمع.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الصحفي، بدء العمل على مشروع "طريق التنمية" الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، والذي وصفه بأنه "طريق حرير جديد".

وتركيا والعراق بلدان جاران، ويرتبطان بعلاقات وثيقة على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد التجاري والاقتصادي، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 17 مليار دولار، ويطمح البلدان لرفعه إلى 20 مليارا خلال الفترة المقبلة.