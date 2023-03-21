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تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 22.03.2023 00:07
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال لقاء مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي 2 مارس / أذار 2023 الأناضول وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال لقاء مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي 2 مارس / أذار 2023 (الأناضول)

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من الخارجية التركية.

وتناول الجانبان خلال الاتصال الذكرى السنوية الـ 50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما بحثا العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن شكره على الدعم الذي قدمته الإمارات والتضامن الذي أظهرته عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا 6 فبراير/ شباط الماضي.

وكان الوزيران قد التقيا، مطلع الشهر الجاري على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، وجرى خلال اللقاء بحث علاقاتنا الثنائية وخاصة التعاون الاقتصادي، وفق الموقع الرسمي وزارة الخارجية التركية.

وفي 4 مارس / آذار الجاري وقعت تركيا والإمارات، في أبو ظبي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام.

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