قصف جوي يستهدف مطارين في مدينة حلب شمالي سوريا

قصفت طائرات إسرائيلية مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري في شمال سوريا فجر اليوم، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية ومصادر محلية.

وأضافت سبوتنيك، نقلاً عمّا سمّته مصدراً أمنياً، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت الصواريخ من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.

وذكرت الوكالة أن "فرق الطوارئ" توجّهت إلى مطار النيرب، مشيرة إلى أنه "لم يتم التبليغ عن أي إصابات أو أضرار جسيمة في المطار حتى الآن".

من جانبها، تحدثت وكالة أنباء النظام، سانا عن "عدوان إسرائيلي بالصواريخ على مطار حلب الدولي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار".

ونقلت عن مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة الثالثة و55 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي".